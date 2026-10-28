Жителя Дно оштрафовали за неповиновение полиции

12:09, 28 октября 2026, ПАИ

Жителя Дно оштрафовали за воспрепятствование исполнению сотрудником полиции служебных обязанностей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в середине октября местный житель находился в центре города с признаками алкогольного опьянения: имел шаткую походку, неопрятный внешний вид и несвязную речь.

Для составления административного протокола сотрудники полиции доставили мужчину в дежурную часть, а затем в больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При этом мужчина не согласился пройти медосвидетельствование, оказав неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

За совершённое административное правонарушение по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ жителю Дно назначили штраф в размере двух тысяч рублей.