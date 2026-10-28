Жителя Дно оштрафовали за неповиновение полиции
Жителя Дно оштрафовали за воспрепятствование исполнению сотрудником полиции служебных обязанностей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Установлено, что в середине октября местный житель находился в центре города с признаками алкогольного опьянения: имел шаткую походку, неопрятный внешний вид и несвязную речь.
Для составления административного протокола сотрудники полиции доставили мужчину в дежурную часть, а затем в больницу для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При этом мужчина не согласился пройти медосвидетельствование, оказав неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
За совершённое административное правонарушение по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ жителю Дно назначили штраф в размере двух тысяч рублей.
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