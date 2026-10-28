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Общество

Отпуск в 2027 году: когда отдыхать выгоднее всего

В 2027 году финансовая выгода отпуска будет зависеть от количества рабочих дней в месяце. SuperJob проанализировал производственный календарь и назвал месяцы, когда разница между зарплатой и отпускными будет минимальной, а когда отдых может обойтись дороже.

Фото: ПАИ

Наиболее выгодными для отпуска станут апрель, июль, август, сентябрь, декабрь и март – в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. В этот период разница между обычным окладом и отпускными будет сравнительно небольшой. Подойдут для отдыха и июнь с октябрём, где предусмотрен 21 рабочий день.

Менее выгодно брать отпуск в ноябре, когда насчитывается 20 рабочих дней, а также в феврале и мае – в каждом по 19. Если важно сохранить привычный доход, в эти месяцы лучше по возможности отработать полный месяц.

Самым невыгодным месяцем для отпуска станет январь: в нём всего 15 рабочих дней и 16 выходных и праздничных дней.

Причина в особенностях расчёта выплат. Оклад за полностью отработанный месяц остаётся прежним независимо от числа рабочих дней, а стоимость одного рабочего дня меняется. Отпускные же рассчитывают исходя из среднего заработка. Поэтому в месяцах с небольшим количеством рабочих дней отпуск может привести к заметному снижению дохода.

Если есть возможность выбирать даты, для финансово более выгодного отпуска стоит рассмотреть месяцы с 22 рабочими днями. Январь, февраль, май и ноябрь лучше учитывать при планировании бюджета заранее.

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