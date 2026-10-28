Врачи назвали комфортную температуру и влажность для детской

12:16, 28 октября 2026, ПАИ

Для профилактики частых простуд врачи рекомендуют создать дома комфортный микроклимат. Об этом сообщили специалисты в эфире передачи «Мамы спрашивают – поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM).

Температура воздуха должна составлять двадцать – двадцать два градуса, влажность – 45–55 %. Также необходимо регулярное проветривание. «Сухой и тёплый воздух пересушивает слизистые, и вирусам проще проникнуть в организм», – отмечают медики.

Помимо микроклимата, специалисты советуют обеспечить полноценный сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе и вакцинацию от гриппа и других инфекций по национальному календарю прививок. По словам врачей, это не гарантия, что ребёнок не заболеет, однако риск тяжёлых форм и осложнений снизится.