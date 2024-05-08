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Схема движения автобусов изменится в Пскове сегодня

Схема движения транспорта изменится в Пскове сегодня, 8 мая, из-за проведения мероприятий, посвящённых 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Схема движения автобусов изменится в Пскове. Фото: ПАИ

С 10:45 до 11:30 будет ограничено движение по улице Юбилейной от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта. Автобусы № 6, № 16 будут следовать с улицы Юбилейной по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, площади Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Кроме того, с 15:45 до 17:15 будет ограничено движение по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до улицы Калинина. Автобусы № 2, № 16 будут ехать по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка») и далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях.

А автобус № 6 будет следовать по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобус № 19 рейсом на 15:44 от Цементного склада будет следовать на вокзал по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной, улице Я. Фабрициуса, улице Гражданской и далее по маршруту. Рейс на 16:35 от Цементного склада поедет на вокзал по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка») и улице Вокзальной.

Автобус № 8 из Корытово в 16:32 будет следовать по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной, улице Я. Фабрициуса, улице Гражданской и далее по маршруту.

А автобус № 8а из Пристани на 16:35 поедет по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной, улице Я. Фабрициуса, улице Гражданской и далее по маршруту.

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