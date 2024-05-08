Великолукский боксёр пройдёт сборы с национальной командой страны

11:04, 08 мая 2024, ПАИ

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков примет участие в учебно-тренировочных сборах сборной России среди юношей 15-16 лет. Тренировочные мероприятия состоятся в Кисловодске с 8 по 28 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Кирилл Коршаков в начале марта стал победителем окружного первенства по боксу, благодаря чему получил право выступить на первенстве России. Там он одержал две победы в своей весовой категории и взял бронзовую награду, чем и заслужил место в национальной сборной.

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