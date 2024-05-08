Открытый чемпионат по баскетболу 3х3 пройдёт в Псковской области

11:37, 08 мая 2024, ПАИ

Открытый чемпионат по баскетболу 3х3 пройдёт в Псковской области с 26 мая по 20 июля. Об этом сообщает «Федерация баскетбола Псковской области».

Чемпионат пройдёт в три этапа. Первый тур соревнований состоится в Новоржеве 26 мая. Второй этап пройдёт в Великих Луках 29 июня. Завершится чемпионат турниром в Себеже 20 июля.

Победители и призёры отдельных турниров получат кубки, медали и грамоты. Также победитель турниров получит 100 очков в зачёт чемпионата, второе место – 90 очков, третье – 80 очков и т. д.

Команде, которая наберёт наибольшее количество очков по итогам трёх турниров, вручат переходящий кубок.

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