Первенство по велоспорту «Открытие сезона» пройдёт в Великих Луках

12:10, 08 мая 2024, ПАИ

Первенство Великих Лук по велоспорту «Открытие сезона» пройдёт на трассах Центра подготовки велосипедистов 10 и 11 мая. Об этом сообщается в группе «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

10 мая в 11:00 начнётся индивидуальная гонка на время на дистанциях в два с половиной, пять и десять километров.

11 мая в 11:00 стартуют групповые гонки на 2,5, 5, 10, 20 и 30 километров среди спортсменов в пяти возрастных группах.

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