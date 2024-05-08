Посвящённый Дню Победы турнир по самбо пройдёт в Пскове
Турнир по самбо, посвящённый Дню Победы, пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 10 и 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».
В соревнованиях примут участие юноши 2011-2014 годов рождения. Торжественное открытие соревнований запланировано на 10 мая в 12:00.
«Приглашаем жителей Пскова и гостей города, которые неравнодушны к спорту, окунуться в атмосферу самбо и посмотреть зрелищные поединки на борцовском ковре», – сообщили в клубе единоборств «Отечество».
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