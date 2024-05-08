Посвящённый Дню Победы турнир по самбо пройдёт в Пскове

12:43, 08 мая 2024, ПАИ

Турнир по самбо, посвящённый Дню Победы, пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 10 и 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

В соревнованиях примут участие юноши 2011-2014 годов рождения. Торжественное открытие соревнований запланировано на 10 мая в 12:00.

«Приглашаем жителей Пскова и гостей города, которые неравнодушны к спорту, окунуться в атмосферу самбо и посмотреть зрелищные поединки на борцовском ковре», – сообщили в клубе единоборств «Отечество».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».