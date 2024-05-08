Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Посвящённый Дню Победы турнир по самбо пройдёт в Пскове

Турнир по самбо, посвящённый Дню Победы, пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 10 и 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

Турнир по самбо, посвящённый Дню Победы, пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

В соревнованиях примут участие юноши 2011-2014 годов рождения. Торжественное открытие соревнований запланировано на 10 мая в 12:00.

«Приглашаем жителей Пскова и гостей города, которые неравнодушны к спорту, окунуться в атмосферу самбо и посмотреть зрелищные поединки на борцовском ковре», – сообщили в клубе единоборств «Отечество».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 мая 2024

Полумарафон с синхронным стартом по всей России пройдёт в Пскове
08 мая 2024

Посвящённый Дню Победы турнир по самбо пройдёт в Пскове
08 мая 2024

Первенство по велоспорту «Открытие сезона» пройдёт в Великих Луках
08 мая 2024

Открытый чемпионат по баскетболу 3х3 пройдёт в Псковской области
08 мая 2024

Великолукский боксёр пройдёт сборы с национальной командой страны
07 мая 2024

Псковские волейболисты играют в финальном этапе «Кубка Феникса»
07 мая 2024

Псковичка выполнила разряд кандидата в мастера спорта по фехтованию
07 мая 2024

Псковички стали призёрами региональных соревнований по фехтованию «Белые ночи»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...