Библиотека подготовила для псковичей квест «Маршрутами Победы по улицам Завеличья»

12:48, 08 мая 2024, ПАИ

Библиотека имени Игоря Григорьева подготовила для псковичей квест «Маршрутами Победы по улицам Завеличья». Его можно пройти с помощью чат-бота в телеграме, рассказали ПАИ в библиотеке.

Маршрут включает шесть адресных точек, при прохождении которых нужно найти все мемориальные доски, посвященные героям Великой Отечественной войны. По ходу игры участники будут узнавать исторические факты о героях и улицах, названных в их честь, а также отвечать на вопросы и решать головоломки.

«Как только вы окажетесь у памятной доски, вам необходимо сделать фотографию рядом с ней, а затем отправить все фотографии в группу библиотеки: https://vk.com/grigoryevka_pskov», – уточнили в библиотеке.

Первые пять человек, которые пройдут весь маршрут и отправят фотографии, получат дипломы победителей, медали и сувениры, а все остальные – дипломы участников.

Квест проводится с 8 по 12 мая 2024 года.