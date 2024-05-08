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Каковы погодные предпочтения клещей, где и когда лучше не гулять и что спасёт от энцефалита – расскажут на «Серебряном дожде»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 8 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина.

Начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина станет гостьей программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

Опасность, связанная с клещами, уже на пике или он ещё впереди? Становится ли клещей больше или меньше год от года? Как на их численность и активность влияет погода? Есть ли в Псковской области территории, свободные от клещей, или это повсеместная проблема? Чем обрабатывают от клещей парки и скверы? Насколько это может быть опасно для людей и животных? Когда пора делать прививки от болезней, переносимых клещами? Когда начнётся проверка водоёмов в Псковской области на предмет качества воды?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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