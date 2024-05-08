Каковы погодные предпочтения клещей, где и когда лучше не гулять и что спасёт от энцефалита – расскажут на «Серебряном дожде»

13:19, 08 мая 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 8 мая, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина.

Опасность, связанная с клещами, уже на пике или он ещё впереди? Становится ли клещей больше или меньше год от года? Как на их численность и активность влияет погода? Есть ли в Псковской области территории, свободные от клещей, или это повсеместная проблема? Чем обрабатывают от клещей парки и скверы? Насколько это может быть опасно для людей и животных? Когда пора делать прививки от болезней, переносимых клещами? Когда начнётся проверка водоёмов в Псковской области на предмет качества воды?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».