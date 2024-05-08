ФОКОТ открыли в Новоржеве

14:54, 08 мая 2024, ПАИ

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) открыли в Новоржеве в среду, 8 мая, передаёт корреспондент ПАИ. Строительство площадки стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» президентского нацпроекта «Демография».

В торжественной церемонии открытия ФОКОТа приняли участие врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова и местные жители.

«Открытие этого ФОКОТа – событие действительно долгожданное. Были определённые сложности при строительстве, тем не менее сейчас стоит отметить, что все недостатки были исправлены, а объект введён в эксплуатацию. Сегодня радостное событие для Новоржевского муниципального округа. Всегда приятно, что появляются новые спортивные площадки и увеличивается количество спортивной инфраструктуры. Надеюсь, что всем жителям, всем тем, кто будет здесь заниматься, площадка принесёт только положительные эмоции», – подчеркнула Галина Овсова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Любовь Трифонова в свою очередь рассказала, что это первый серьёзный спортивный объект в округе. «Сегодня, в преддверии Дня Великой Победы, у нас в округе произошло замечательное событие – открытие долгожданного ФОКОТа», – отметила она.

Площадка будет в открытом доступе для всех желающих, рассказала глава округа. «Здесь есть камеры видеонаблюдения. Люди уже с удовольствием приходят сюда, утром занимаются ходьбой, бегом, пользуются тренажёрами. Я думаю, что всё, что находится на этой территории, принесёт удовольствие нашим новоржевцам», – заключила она.