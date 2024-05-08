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Общество

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют с 13 мая

Движение транспорта перекроют по участку улицы Вокзальной в Пскове с 13 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют с 13 мая. Фото: ПАИ

С 13 по 31 мая с 8:30 до 18:00 для проведения дорожных работ перекроют одну полосу проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 56 на Октябрьском проспекте при движении от Крестовского шоссе в сторону улицы Льва Толстого.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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