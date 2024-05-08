Участок улицы Вокзальной в Пскове перекроют с 13 мая
Движение транспорта перекроют по участку улицы Вокзальной в Пскове с 13 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
С 13 по 31 мая с 8:30 до 18:00 для проведения дорожных работ перекроют одну полосу проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 56 на Октябрьском проспекте при движении от Крестовского шоссе в сторону улицы Льва Толстого.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 мая 2024
Евгений Васильев – о вступлении Владимира Путина в должность президента: С таким лидером граждане могут чувствовать себя уверенно