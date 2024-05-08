Ни одного укуса клещей не зарегистрировали в Дновском районе

17:39, 08 мая 2024, ПАИ

Ни один человек в этом году не обращался с жалобами на укусы клещей в Дновском районе, сообщила начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 мая.

В Пскове в этом году в медучреждения по поводу укусов клещей обратилось 60 человек, в Опочецком районе – 30, в Великолукском – 11, рассказала Жанна Брябрина.

«Вся Псковская область, все её районы являются местом, где обитают клещи. Нельзя сказать, что большая разница между муниципалитетами, у нас нет такой статистики. У нас есть данные по присасыванию и количеству обратившихся людей по районам, но это же зависит ещё и от численности населения», – подчеркнула гостья радиоэфира.

На количество клещей на территории участка может повлиять её замусоренность, подчеркнула эксперт. «Начинать все мероприятия по борьбе с клещами нужно с благоустройства и расчистки территории, которую планируется обрабатывать с использованием химических веществ. Здесь важно вырубать старые кустарники, убирать старую траву и опавшие листья. Это имеет очень большое значение. Только после этого можно скашивать траву и проводить акарицидную обработку. Если первый этап упустить, эффективность обработок значительно снижается», – отметила Жанна Брябрина.