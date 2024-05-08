Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике

17:42, 08 мая 2024, ПАИ

Псковички стали призёрами ежегодных международных соревнований по воздушной гимнастике Polygon World, которые прошли в Санкт-Петербурге с 6 по 8 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер команды Софья Колоскова.



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова































Соревнования собрали более 450 спортсменов. Команда из Пскова под руководством Софьи Колосковой завоевала восемь наград.

Виктория Федотова заняла первое место в категории «спортивный пилон», а Диана Крикун стала серебряной призёркой.

В категории «артистический пилон» среди любителей первой стала София Ясвина, а Анастасия Крикун стала лучшей среди начинающих. София Скляренко и Ирина Ветрова взяли золото в категории «воздушное кольцо» среди любителей.

Тренер девочек Софья Колоскова смогла стать победителем в спортивном и артистическом пилонах среди профессионалов. Также она получила статус спортивного судьи третьей категории.

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