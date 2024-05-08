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Спорт

Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике

Псковички стали призёрами ежегодных международных соревнований по воздушной гимнастике Polygon World, которые прошли в Санкт-Петербурге с 6 по 8 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер команды Софья Колоскова.

  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова
  • Псковички стали призёрами международных соревнований по воздушной гимнастике
    Фото: Софья Колоскова

Соревнования собрали более 450 спортсменов. Команда из Пскова под руководством Софьи Колосковой завоевала восемь наград.

Виктория Федотова заняла первое место в категории «спортивный пилон», а Диана Крикун стала серебряной призёркой.

В категории «артистический пилон» среди любителей первой стала София Ясвина, а Анастасия Крикун стала лучшей среди начинающих. София Скляренко и Ирина Ветрова взяли золото в категории «воздушное кольцо» среди любителей.

Тренер девочек Софья Колоскова смогла стать победителем в спортивном и артистическом пилонах среди профессионалов. Также она получила статус спортивного судьи третьей категории.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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