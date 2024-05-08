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Псковские волейболисты вышли в финал межрегионального турнира

Псковские волейболисты вышли в финал межрегионального турнира «Кубок Феникса», который проходит в псковском Доме спорта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Сергей Иванов.

Псковские волейболисты вышли в финал межрегионального турнира. Фото: ПАИ

Псковичи в первой игре второго дня проиграли клубу «Динамо» из Липецка 0:3 (16:25; 19:25; 21:25). Во второй игре против спортшколы Невского района из Санкт-Петербурга команда из Пскова сумела одержать сухую победу 3:0 (25:13; 25:17; 25:10).

Таким образом, на счету псковской команды три победы и одно поражение. Теперь «Бригантина» проведёт финальный матч против команды из Липецка, который начнётся завтра, 9 мая, в 10:30.

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