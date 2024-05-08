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Общество

Кому нужно обязательно прививаться от клещевого энцефалита

От клещевого энцефалита обязательно нужно прививаться группам профессионального риска – работающим на лесозаготовках, геологам, а также тем, кто прокладывают линии электропередачи в лесу. Об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 8 мая.

Жанна Брябрина: «От клещевого энцефалита обязательно нужно прививаться группам профессионального риска». Фото: ПАИ

«Начало вакцинации обычно в ноябре, а через два месяца – следующая вакцинация и уже к летнему сезону люди имеют иммунитет против клещевого энцефалита. Есть укороченные схемы – вакцинация должна быть за 14 дней до выхода на место, где могут встретиться клещи», – пояснила эксперт.

Однако если человек физически ослаблен или нечасто ходит в лес, то можно обойтись другими средствами защиты от клещей, а для фанатов туризма прививка от клещевого энцефалита является обязательной, резюмировала Жанна Брябрина.

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