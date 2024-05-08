Кому нужно обязательно прививаться от клещевого энцефалита

18:25, 08 мая 2024, ПАИ

От клещевого энцефалита обязательно нужно прививаться группам профессионального риска – работающим на лесозаготовках, геологам, а также тем, кто прокладывают линии электропередачи в лесу. Об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, сегодня, 8 мая.

«Начало вакцинации обычно в ноябре, а через два месяца – следующая вакцинация и уже к летнему сезону люди имеют иммунитет против клещевого энцефалита. Есть укороченные схемы – вакцинация должна быть за 14 дней до выхода на место, где могут встретиться клещи», – пояснила эксперт.

Однако если человек физически ослаблен или нечасто ходит в лес, то можно обойтись другими средствами защиты от клещей, а для фанатов туризма прививка от клещевого энцефалита является обязательной, резюмировала Жанна Брябрина.