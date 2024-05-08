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Общество

Более 20 базовых станций сотовой связи запустят в Псковской области в этом году

Более 20 базовых станций сотовой связи запустят в Псковской области в этом году. Большая часть из них будет установлена в малочисленных населённых пунктах региона, в СНТ и рядом с объектами туристической отрасли. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Более 20 базовых станций сотовой связи запустят в Псковской области в этом году. Фото: правительство Псковской области

Начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов доложил об этом в ходе своего доклада губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Вышки будут установлены по разным федеральным и региональным программам. Часто количество запущенных в работу станций превышает изначально запланированное число.

Так, в Псковской области за счёт собственных средств операторов запланировано построить девять базовых станций. Ещё десять вышек установят в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».

Участники встречи также обсудили возможности совместного использования несколькими операторами вышек, установленных по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства 2.0». Псковская область стала первым регионом, кто выступил с таким предложением. В 38 населённых пунктах области уже доступен выбор услуг нескольких операторов сотовой связи. Применение такого подхода, который инициировал регион, позволит улучшить качество работы всех операторов, отметил Михаил Ведерников.

Также благодаря инвестиционному налоговому вычету в 2023 году Псковская область привлекла семь миллионов рублей, за счёт чего удалось установить две базовые станции.

Руководитель управления отметил, что такой механизм можно считать эффективным. В сотрудничестве с инвесторами и в текущем году запланировано установить четыре вышки. Одна из таких вышек будет установлена в деревне Кирово Псковского района.

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