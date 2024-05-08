Радиостанция «7 Небо» встречает 9 Мая как «Радио Победы»
Программа «Такая знакомая песня» на волнах радиостанции «7 Небо» будет идти каждый час 9 Мая на частоте 107.1 FM, сообщили ПАИ на радиостанции.
Выпуски стартуют с 8 утра дважды в час. Программа представляет собой «исторически правдивый рассказ о создании песен о Великой Победе, до боли знакомых каждому», отметили организаторы.
«Песни тогда рождались в боях, с ними шли на подвиг, они вселяли силы и уверенность в победе над врагом. Многие военные песни были написаны в мирное время, но они с точностью передают эмоции и ощущения участников Великой Победы», – подчеркнули на радиостанции «7 Небо».
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