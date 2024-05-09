Три человека госпитализированы из-за ДТП на Завеличье в Пскове

00:04, 09 мая 2024, ПАИ

Боковое столкновение автомобилей Toyota RAV4 и ВАЗ-2106 произошло на пересечении улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове 8 мая. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП госпитализированы три человека с различными травмами: водитель ВАЗа, а также два человека из Toyota – мужчина 1970 года рождения и девушка 2003 года рождения.

На месте работают бригады скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.