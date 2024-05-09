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Происшествия

Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП в Пскове, в котором пострадали три человека

Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП, где пострадали три человека. Боковое столкновение автомобилей Toyota RAV4 и ВАЗ-2106 произошло на пересечении улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове 8 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП госпитализированы три человека с различными травмами: водитель ВАЗа, а также два человека из Toyota – мужчина 1970 года рождения и девушка 2003 года рождения.

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