Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП в Пскове, в котором пострадали три человека

00:30, 09 мая 2024, ПАИ

Камеры видеонаблюдения запечатлели ДТП, где пострадали три человека. Боковое столкновение автомобилей Toyota RAV4 и ВАЗ-2106 произошло на пересечении улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове 8 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП госпитализированы три человека с различными травмами: водитель ВАЗа, а также два человека из Toyota – мужчина 1970 года рождения и девушка 2003 года рождения.