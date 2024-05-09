Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове
Память павших в годы Великой Отечественной войны бойцов почтил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 9 Мая. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.
В День Победы вместе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым, главой Пскова Борисом Елкиным он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове
К мероприятию присоединились военнослужащие и сотрудники ведомств.
Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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09 мая 2024
Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Пскове