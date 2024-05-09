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Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём Победы

С 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил жителей Псковской области председатель облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов: «9 Мая – символ отваги, мужества и несгибаемой воли нашего народа». Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«9 Мая – символ отваги, мужества и несгибаемой воли нашего народа», – подчеркнул Игорь Иванов. Этот праздник напоминает россиянам о важности сохранения мира и свободы, которые достались советскому народу высокой ценой, отметил он.

Жители России помнят всех, кто отдал свои жизни за Родину, подчеркнул Игорь Иванов. Россияне благодарят ветеранов за их подвиг, а их стойкость и мужество, проявленные при защите Родины, сегодня служат примером для современного поколения.

Сегодня мир снова сталкивается с угрозой фашизма, поэтому россиянам необходимо сплотиться. «Мы должны поддерживать тех, кто защищает нашу Родину, обеспечивая безопасность и стабильность. Пусть этот день будет напоминанием о том, как важно беречь мир и свободу, которые мы получили в наследство от наших предков. Пусть он вдохновляет нас на новые свершения и добрые дела. «С праздником, дорогие псковичи! С Днём Победы!», – заключил Игорь Иванов.

Напомним, 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война. Она началась 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года. Этот конфликт стал самым крупным вооружённым столкновением в истории человечества.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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