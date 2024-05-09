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Общество

Экспонаты с «Вахты Памяти» в Псковской области представили гостям выставки-форума на ВДНХ

Экспонаты с «Вахты памяти» в Псковской области представили посетителям международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ сегодня, 9 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».

  • На выставке-форуме на ВДНХ представили экспонаты с «Вахты памяти»
    Фото: Telegram-канал «Молодёжь Псковской области»
  • На выставке-форуме на ВДНХ представили экспонаты с «Вахты памяти»
    Фото: Telegram-канал «Молодёжь Псковской области»
  • На выставке-форуме на ВДНХ представили экспонаты с «Вахты памяти»
    Фото: Telegram-канал «Молодёжь Псковской области»

Среди них:

  • солдатский медальон красноармейца Ильи Балобонова 1913 года рождения с капсулой и вкладышем;
  • ложка рядового, миномётчика Василия Кириллова 1925 года рождения;
  • котелок красноармейца, шофёра Семёна Барба 1921 года рождения;
  • медаль «За отвагу» младшего сержанта, командира отделения разведки Павла Розова 1913 года рождения;
  • кружка красноармейца Никиты Кабанова 1906 года рождения.

Ранее сообщалось, что выставку в честь 30-летия «Следа «Пантеры» открыли в Пскове.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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