Экспонаты с «Вахты Памяти» в Псковской области представили гостям выставки-форума на ВДНХ

13:11, 09 мая 2024, ПАИ

Экспонаты с «Вахты памяти» в Псковской области представили посетителям международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ сегодня, 9 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».



Фото: Telegram-канал «Молодёжь Псковской области»



Фото: Telegram-канал «Молодёжь Псковской области»



Фото: Telegram-канал «Молодёжь Псковской области»





Среди них:

солдатский медальон красноармейца Ильи Балобонова 1913 года рождения с капсулой и вкладышем;

ложка рядового, миномётчика Василия Кириллова 1925 года рождения;

котелок красноармейца, шофёра Семёна Барба 1921 года рождения;

медаль «За отвагу» младшего сержанта, командира отделения разведки Павла Розова 1913 года рождения;

кружка красноармейца Никиты Кабанова 1906 года рождения.

Ранее сообщалось, что выставку в честь 30-летия «Следа «Пантеры» открыли в Пскове.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.