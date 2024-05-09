Экспонаты с «Вахты Памяти» в Псковской области представили гостям выставки-форума на ВДНХ
Экспонаты с «Вахты памяти» в Псковской области представили посетителям международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ сегодня, 9 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».
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Фото: Telegram-канал «Молодёжь Псковской области»
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Фото: Telegram-канал «Молодёжь Псковской области»
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Фото: Telegram-канал «Молодёжь Псковской области»
Среди них:
- солдатский медальон красноармейца Ильи Балобонова 1913 года рождения с капсулой и вкладышем;
- ложка рядового, миномётчика Василия Кириллова 1925 года рождения;
- котелок красноармейца, шофёра Семёна Барба 1921 года рождения;
- медаль «За отвагу» младшего сержанта, командира отделения разведки Павла Розова 1913 года рождения;
- кружка красноармейца Никиты Кабанова 1906 года рождения.
Ранее сообщалось, что выставку в честь 30-летия «Следа «Пантеры» открыли в Пскове.
Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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