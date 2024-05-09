Псковские волонтёры рассказали о работе в преддверии Дня Победы

13:39, 09 мая 2024, ПАИ

Волонтёры из Псковской области поделились эмоциями от работы во время празднования Дня Победы. Об этом Елизавета Федорова и Дамиан Мисун рассказали во время марафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский».

«В этот день мы, конечно, чувствуем гордость за наших предков, за тех, кто навсегда остался на полях битвы и не смог вернуться домой, за всех тех, кому нужна наша помощь. И мы, конечно, готовы им помочь», – поделился Дамиан Мисун и рассказал, что каждое 9 Мая празднует в кругу семьи.

«Девятое мая у нас проходит, как и всегда у волонтеров, насыщенно, просто нагрузки становится чуть больше. Готовим для других людей много интересного, помогаем с акциями», – отметила Елизавета Федорова.

Одна из самых значимых акций, которая прошла в регионе, – Георгиевская лента, охватившая все муниципалитеты, обратила внимание она.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.