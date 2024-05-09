Бойцы из зоны СВО поздравили псковских ветеранов с Днем Победы

14:47, 09 мая 2024, ПАИ

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, передали поздравления ветеранам Великой Отечественной войны с Днем Победы в рамках телемарафона на телеканале «Первый Псковский».

«Дорогие ветераны! От всей души поздравляем с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся вами! Ваше мужество, доблесть, честь и отвага всегда живут в наших сердцах. День Победы – особый праздник, праздник, который наполняет нас гордостью и признательностью. Глубокая благодарность вам, дорогие ветераны, и самые теплые слова. Здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни и мирного неба над головой. Пусть стремление к победе никогда не покидает вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах!» – сказали они.

Военнослужащие также поблагодарили ветеранов за бесценный вклад в общую победу над фашизмом.

«Ваше мужество, доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность родине сотворили чудо для всей страны и живут в сердцах нашего поколения, вдохновляя на добрые дела», – подчеркнули бойцы.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.