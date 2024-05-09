Перед домами псковских ветеранов проходят праздничные парады и концерты

15:40, 09 мая 2024, ПАИ

Перед домами ветеранов – участников Великой Отечественной войны в Пскове проходят парады с участием военнослужащих 76-й дивизии. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Для них звучат военный оркестр и песни военных лет в исполнении ансамбля «Голубые береты» и заслуженной артистки РФ Марины Курчавовой. На видео поздравление Георгия Даниловича Давыдова и Веры Никандровны Щелкановой.

«В День Победы особое внимание нашим дорогим ветеранам», – отметил глава региона.

С фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.