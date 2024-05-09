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Сотрудники «Михайловского» возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата на территории музея

Сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 9 мая, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата на территории музея – на входе в Михайловские рощи близ исторической дороги, ведущей из деревни Бугрово к мемориальной усадьбе поэта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сотрудники «Михайловского» возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата на территории музея. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В музее напомнили, что памятник воину-освободителю был установлен в 1968 году на месте, где в июле 1941-го жители деревни Бугрово похоронили солдата Красной армии, погибшего при обороне Пушкиногорского района. Инициатива создания монумента принадлежала первому послевоенному директору музея, фронтовику С. С. Гейченко.

Текст эпитафии написал известный советский поэт Михаил Дудин – также фронтовик, соратник музея-заповедника, друг Степана Гейченко. Эти стихи: «Здесь похоронен воин неизвестный / Освободивший Родины святыню. / Бессмертной славы мужество достойно – / Идущий мимо, голову склони!» – выбил на камне художник Василий Самородский, работавший тогда в «Михайловском».

В Пушкинском заповеднике напомнили, что в рамках празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне вчера, 8 мая, силами сотрудников «Михайловского» и их единомышленников из Пскова, Новоржева и Пушкиногорского района на площади Музейщиков в посёлке Пушкинские Горы был дан концерт.

Кроме того, в эти дни вплоть до 12 мая в музейном комплексе в деревне Бугрово, в классе русской письменности и словесности, в центре творческих музейных программ гости «Михайловского» могут поучаствовать в мастер-классе «Письма, опалённые войной», а на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» – прочесть об участниках музейного «Бессмертного полка», музейщиках «Михайловского», сражавшихся за мир и независимость нашей страны на полях Великой Отечественной.

Напомним, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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