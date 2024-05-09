Псковские росгвардейцы охраняют общественный порядок в День Победы
Сотрудники ОМОН «Кром» и подразделений вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области охраняют общественный порядок сегодня, 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления.
Улицы городов Псковской области патрулируют росгвардейцы и сотрудники регионального УМВД. Маршруты приближены к местам празднований.
Кроме того, накануне были проведены профилактические мероприятия, направленные на соблюдение законодательства в области оборота гражданского оружия.
Напомним, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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