Праздничный концерт «Мы помним! Мы гордимся!» прошёл в Опочке

18:48, 09 мая 2024, ПАИ

Праздничный концерт «Мы помним! Мы гордимся!», посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл на городском Валу в Опочке. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Поздравили с праздником Победы опочан и гостей города глава муниципалитета Юрий Ильин и председатель Совета ветеранов Владимир Полулях.

«9 Мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом великого героизма и единения нашего народа, верности Родине. Бессмертен подвиг победителей. Вечная слава всем участникам Великой Отечественной войны! С Днём Победы! Этот концерт посвящен тем, чей подвиг Россия будет помнить вечно, и празднику, в основе которого удивительная духовность и жертвенность славного поколения победителей – Дню Победы, который всегда будет жить в душе и сердце каждого жителя нашей страны!», – сказал Юрий Ильин.

В концерте приняли участие самодеятельные артисты Дома культуры, детские коллективы, они подарили в этот день зрителям вокальные номера патриотического содержания, а также интересные танцевальные композиции.

Воспитанники детских садов прошли строем, представляя разные виды войск.