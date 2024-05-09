Лось погиб в результате столкновения с автомобилем на трассе в Псковской области
Столкновение автомобиля и лося произошло в Плюсском районе Псковской области между деревнями Заплюсье и Заполье. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель 1968 года рождения на автомобиле Kia Rio двигался со стороны Санкт-Петербурга. Водитель и пассажир от медпомощи отказались.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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