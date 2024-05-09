Лось погиб в результате столкновения с автомобилем на трассе в Псковской области

21:32, 09 мая 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля и лося произошло в Плюсском районе Псковской области между деревнями Заплюсье и Заполье. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель 1968 года рождения на автомобиле Kia Rio двигался со стороны Санкт-Петербурга. Водитель и пассажир от медпомощи отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.