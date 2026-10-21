Суд взыскал с дропера более миллиона рублей за обман пенсионера из Псковской области

19:41, 21 октября 2026, ПАИ

Суд взыскал с дропера более миллиона рублей в пользу обманутого пенсионера, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В прокуратуру Пыталовского района обратился пожилой мужчина, который стал жертвой мошенников. Поверив в схему с покупкой авто в интернете, пенсионер перевёл аферистам более трёх миллионов рублей.

Во время расследования уголовного дела был установлен владелец счёта, на который поступила часть похищенных денег – более миллиона рублей. Прокурор района направил в суд иск о взыскании данной суммы с дропера.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.