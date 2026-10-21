Задержан уроженец Псковской области по факту похищения ребёнка в Санкт-Петербурге

15:23, 21 октября 2026, ПАИ

Уроженца Псковской области задержали за похищение ребёнка в Невском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём канале в мессенджере МАХ.

Видеозапись из канала официального представителя МВД России Ирины Волк в мессенджере МАХ

В воскресенье, 18 октября, около 19 часов в полицию обратилась жительница дома №36 на Советском проспекте. Она сообщила, что в подъезде неизвестный напал на девятилетнюю школьницу.

Незамедлительно прибывшие на место преступления полицейские установили, что вместе с девочкой в лифт зашёл мужчина. Он силой вытолкнул школьницу на лестничную площадку девятого этажа. После чего на шум и крики выбежала соседка, которая спугнула нападавшего, и тот скрылся. Девочке потребовалась медицинская помощь.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Фигуранта доставили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»).

В ряде СМИ, в том числе на сайте piter.tv, уточнили, что мужчина является уроженцем Псковской области. В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области эту информацию подтвердили.