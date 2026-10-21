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Происшествия

Бывший полицейский в Пскове получил почти восемь лет колонии за взятку

Бывший полицейский получил тюремный срок за взятку, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области

Фото: Псковский городской суд

В суде установили, что бывший начальник отделения ИТТ ОУР УМВД России по городу Пскову под предлогом содействия в вынесении решения по результатам проверки в пользу жителя Пскова потребовал передать ему взятку. Пскович из-за вымогательства вынужден был отдать полицейскому более 150 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела фигурант раскаялся и признал вину в совершении преступления, однако попытался оспорить квалификацию преступления, полагая, что совершил мошенничество.

Псковский городской суд признал бывшего полицейского виновным в совершении преступления по пунктам «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на семь лет и одиннадцать месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере восьмикратной суммы взятки – 1,2 миллиона рублей. Кроме того, его на восемь лет лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах.

Приговор может быть обжалован.

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