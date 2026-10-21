Великолукский суд отправил в колонию рецидивистку за кражу миллиона у пенсионерки

16:20, 21 октября 2026, ПАИ

Неоднократно судимая женщина получила тюремный срок за кражу из дома пенсионерки, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В суде установили, что 37-летняя женщина через месяц после освобождения из тюрьмы совершила кражу. По предварительному сговору со своим подельником она незаконно проникла в дом пожилой великолучанки, пока та находилась на улице, и украла личные вещи хозяйки и сбережения в размере миллиона рублей.

Великолукский городской суд признал её виновной в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере. Ей назначили лишение свободы на срок три года с отбыванием в колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев.

Часть похищенного имущества возвращена пенсионерке.

При этом сообщник осуждённой находится в розыске.