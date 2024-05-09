Михаил Ведерников – о 9 Мая: Это был день памяти, почитания и благодарности

23:06, 09 мая 2024, ПАИ

В Псковской области отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В каждом городе и райцентрах прошли митинги с возложением цветов к мемориалам. В них приняли участие порядка 16 тысяч человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что особое внимание было уделено участникам Великой Отечественной войны. Также состоялись личные встречи и концертные программы под окнами и во дворах ветеранов.

«Телемарафон «День Победы» на канале «Первый Псковский», концерты и выступления радовали жителей области. Более 14 тысяч человек присоединились к просмотру. Благодарю организаторов и всех, кто нашёл время в плотном графике праздничного дня, чтобы выйти в эфир. Акция парапланеристов не оставила никого равнодушным. Знамя Победы, флаги России и Псковской области развевались вдоль акватории реки Великой. Это был день памяти, почитания и благодарности», – подчеркнул губернатор.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.