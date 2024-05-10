Психолога приглашают на работу в полицию Великих Лук

12:15, 10 мая 2024, ПАИ

Психолога приглашают на работу в ОМВД России Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кандидат должен иметь высшее психологическое образование, уметь работать в Microsoft Office, пользоваться электронной почтой и офисной техникой.

Личные качества: дисциплинированность, развитые коммуникативные навыки, высокий уровень ответственности.

Предоставляется официальное трудоустройство, гарантии и компенсации по ТК РФ, а также сопровождение на начальном этапе и обучение необходимым навыкам, наличие премий, ежегодная единовременная материальная помощь, повышение заработной платы с ростом трудового стажа и подтверждением квалификации, а также ежегодный оплачиваемый отпуск 40 дней.

График работы – 5/2.

Кандидат может обратиться на улицу Комсомольскую, 14 в Великих Луках (кабинет № 322). Телефон отдела кадров 3-02-41.

Резюме можно отправить на электронную почту nat.600@yandex.ru.