Борис Елкин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с праздником Победы

20:47, 09 мая 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил ветеранов, тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей и детей войны с 79-летием Великой Победы. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Благодарю вас за стойкость и мужество, за то, что отстояли нашу Родину и подарили нам мирное небо над головой. Мы сделаем все возможное, чтобы память о героическом подвиге советского народа жила вечно. И сегодня, в сложные для нашего государства времена, когда наши ребята сражаются за свободу и независимость русского народа, хочется пожелать, чтобы следующий День Победы мы отметили вдвойне!», – сказал Борис Елкин.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.