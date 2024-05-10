100-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Новоржева поздравили с праздником Победы
Ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Васильевича Кудрявцева из Новоржевского района поздравили с Днём Победы, пишет газета «Земля Новоржевская».
Ветерана пришли поздравить глава Новоржевского района Любовь Трифонова и начальник территориального отдела социальной защиты в Новоржевском округе Вячеслав Суворов.
Анатолий Васильевич – единственный оставшийся в живых в районе участник Великой Отечественной войны, ему в этом году исполнится 100 лет, написали в издании.
Любовь Трифонова и Вячеслав Суворов вручили Анатолию Васильевичу подарок от правительства Псковской области и пожелали здоровья, благополучия и любви близких.
Кроме того, с Днём Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Дмитриевича Тимофеева из Печор.
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