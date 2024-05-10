100-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Новоржева поздравили с праздником Победы

17:39, 10 мая 2024, ПАИ

Ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Васильевича Кудрявцева из Новоржевского района поздравили с Днём Победы, пишет газета «Земля Новоржевская».

Ветерана пришли поздравить глава Новоржевского района Любовь Трифонова и начальник территориального отдела социальной защиты в Новоржевском округе Вячеслав Суворов.

Анатолий Васильевич – единственный оставшийся в живых в районе участник Великой Отечественной войны, ему в этом году исполнится 100 лет, написали в издании.

Любовь Трифонова и Вячеслав Суворов вручили Анатолию Васильевичу подарок от правительства Псковской области и пожелали здоровья, благополучия и любви близких.

Кроме того, с Днём Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Дмитриевича Тимофеева из Печор.