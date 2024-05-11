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Общество

60 студентов-добровольцев из Москвы приняли участие в «Вахте Памяти» в Себежском районе

Девятая «Вахта Памяти» в Себежском укрепрайоне завершила свою работу. В ней принимали участие 60 студентов-добровольцев из Москвы. Об этом сообщает газета «Призыв».

В работе участвовали добровольцы из Российского технологического университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Государственного университета управления.

«Объекты военной истории и места, ставшие в июле 1941 года свидетелями беспримерного мужества и отваги наших бойцов, приводятся в порядок и изучаются в интересах воссоздания событий, которые многие десятилетия были неизвестными», – отметил командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Юбилейная, десятая экспедиция в Себежский укрепрайон состоится через два месяца. «Надеемся, что всё пойдёт по плану», – подчеркнул Владимир Бумаков.

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