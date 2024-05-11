Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Невель

17:56, 11 мая 2024, ПАИ

Столкновение мотоциклов произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель – граница с Белоруссией. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

После столкновения один из мотоциклов врезался в автомобиль Chevrolet Lanos. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.