Два мотоцикла и автомобиль столкнулись на трассе Санкт-Петербург – Невель
Столкновение мотоциклов произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель – граница с Белоруссией. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
После столкновения один из мотоциклов врезался в автомобиль Chevrolet Lanos. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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