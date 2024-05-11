Водитель госпитализирован в результате ДТП в Псковском районе
36-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и протаранил дерево. ДТП произошло за деревней Сопрыгино в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП водитель с госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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