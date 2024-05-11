Водитель госпитализирован в результате ДТП в Псковском районе

19:38, 11 мая 2024, ПАИ

36-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и протаранил дерево. ДТП произошло за деревней Сопрыгино в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП водитель с госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.