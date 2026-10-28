ДТП на Северном обходе: в ВАЗ-2106 оказались заблокированы нетрезвые водитель и пассажир

08:09, 28 октября 2026, ПАИ

Водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил попутное столкновение с грузовиком Freightliner, стоявшим на светофоре. Авария произошла у временного светофора на участке ремонта дороги на Северном обходе в Пскове. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX











В результате ДТП два человека оказались зажаты в легковом автомобиле. Спасатели АСС деблокировали пострадавших и передали бригаде медицины катастроф.

По предварительным данным, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшим оказали помощь, решался вопрос о госпитализации.

На месте работали спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб в аварии на улице Дзержинского в Кунье.