ДТП на Северном обходе: в ВАЗ-2106 оказались заблокированы нетрезвые водитель и пассажир
Водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил попутное столкновение с грузовиком Freightliner, стоявшим на светофоре. Авария произошла у временного светофора на участке ремонта дороги на Северном обходе в Пскове. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате ДТП два человека оказались зажаты в легковом автомобиле. Спасатели АСС деблокировали пострадавших и передали бригаде медицины катастроф.
По предварительным данным, водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшим оказали помощь, решался вопрос о госпитализации.
На месте работали спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб в аварии на улице Дзержинского в Кунье.
ДТП на Северном обходе: в ВАЗ-2106 оказались заблокированы нетрезвые водитель и пассажир