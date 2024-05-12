Грудной ребёнок и двое взрослых госпитализированы при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе

00:16, 12 мая 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Kia не справился с управлением и допустил наезд на внезапно выбежавшего лося на дорогу. После этого легковушка вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло у деревни Карпово Островского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП в медучреждение госпитализированы три человека – двое взрослых и грудной ребёнок.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, охотоведы. Обстоятельства произошедшего выясняются.