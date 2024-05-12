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Происшествия

Грудной ребёнок и двое взрослых госпитализированы при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе

Водитель автомобиля Kia не справился с управлением и допустил наезд на внезапно выбежавшего лося на дорогу. После этого легковушка вылетела в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло у деревни Карпово Островского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП в медучреждение госпитализированы три человека – двое взрослых и грудной ребёнок.

  • Грудной ребёнок и двое взрослых госпитализированы при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грудной ребёнок и двое взрослых госпитализированы при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грудной ребёнок и двое взрослых госпитализированы при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грудной ребёнок и двое взрослых госпитализированы при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грудной ребёнок и двое взрослых госпитализированы при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грудной ребёнок и двое взрослых госпитализированы при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грудной ребёнок и двое взрослых госпитализированы при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грудной ребёнок и двое взрослых госпитализированы при столкновении автомобиля с лосем в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, охотоведы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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