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Подведены итоги чемпионата Псковской области по хоккею

Подведены итоги чемпионата Псковской области по хоккею среди команд первого дивизиона, который прошёл в псковском Ледовом дворце. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги чемпионата Псковской области по хоккею. Фото: группа «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте»

Первое место заняли юноши псковской команды «Торнадо». На втором месте расположились хоккеисты команды «Метеор». Замкнули тройку лидеров спортсмены из команды «Родина».

Отметим, что игроков «Торнадо» Дмитрия Павлова, Ивана Захарова и Степана Захарова отметили в индивидуальных номинациях. Также награды получили игроки «Метеора» Денис Казанкин и Родион Миронов и хоккеист из «Родины» Максим Холопов.

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