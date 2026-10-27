«Аванта-Псков» потерпела второе поражение в трёх играх нового сезона НХЛ

12:06, 27 октября 2026, ПАИ

Вице-чемпион Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Псковской области в дивизионе «Любитель 40+» «Аванта-Псков» проиграл прошлогоднему победителю турнира «Красному городу» со счётом 1:3 в своём третьем матче в новом регулярном чемпионате. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи вышли вперёд в первом периоде, однако уже во втором красногородцы повели в счёте, а в третьем – увеличили своё преимущество.

«Красный город» с тремя победами в трёх матчах закрепился на первом месте в турнирной таблице. «Аванта-Псков» занимает четвёртое место с двумя поражениями в трёх матчах.

Отметим, что в ещё одной встрече в выходные великолукская «Чайка» победила на своей площадке псковский «Легион» – 3:2.