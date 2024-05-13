Подрядчик ООО «МУВИ-23» внесён псковским УФАС в чёрный список

10:57, 13 мая 2024, ПАИ

В Псковское УФАС России поступило заявление от муниципального казенного учреждения Пскова «Стройтехнадзор» с требованием внести ООО «МУВИ-23» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Заключив контракт, подрядчик принял на себя обязательство по выполнению капитального ремонта фасада здания. Подрядчик должен был начать работы 1 марта, но даже в апреле работы начаты не были. В связи с неисполнением ООО «МУВИ-23» принятых на себя обязательств и фактическим отсутствием на объекте заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В итоге комиссия антимонопольного органа включила сведения в отношении ООО «МУВИ-23» в чёрный список на 2 года.