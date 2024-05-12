Комедию Мольера «Амфитрион» представит Псковский театр драмы 14 мая

11:32, 13 мая 2024, ПАИ

14, 15, 24 мая на малой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина пройдут первые показы спектакля «Амфитрион» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Ильгиза Зайниева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

В основе пьесы французского комедиографа Мольера – античный мифологический сюжет о зачатии Геракла. Фиванский военачальник Амфитрион возвращается домой и обнаруживает свою супругу Алкмену в объятиях другого мужчины. Вот только этот другой выглядит точной копией Амфитриона. Оказывается, всемогущий бог Юпитер принял облик мужа Алкмены, чтобы добиться от нее любовной ласки. Так честная жена сделала своего мужа рогоносцем.

«В Псковском театре драмы режиссер Ильгиз Зайниев задался вопросом: олимпийские боги, оставляющие в дураках простых смертных, – кто они сегодня? Поп- и рок-звезды, светские знаменитости, топовые блогеры, модные спортсмены и прочие «селебрити» надежно оккупировали Олимп XXI столетия, окружив себя, как подобает, легендами и мифами. Обыватель нуждается в подобных божествах, сам творит их (зачастую на пустом месте), наделяет их всевластием и безнаказанностью, о которых втайне мечтает сам. И напрасно гневается потом, что его кумиры вконец оторвались от народа. Они бы, может, и рады оторваться, но публика, будь то фаны или хейтеры, – их питательная среда, нектар и амброзия. Оставь такого олимпийца наедине с собой, и он тут же станет одним из смертных. О непростом симбиозе современных Юпитеров и Амфитрионов наш спектакль», - рассказали в театре.

Ильгиз Зайниев возглавляет Татарский государственный театр кукол «Экият», поставил десятки спектаклей в разных театрах республики, пишет пьесы. Он и его постановочная команда спектаклем «Амфитрион» продолжают проект «Режиссеры национальных регионов России в Псковском театре драмы».

Музыку к спектаклю написал Эльмир Низамов, один из самых востребованных композиторов Татарстана, заслуженный деятель искусств республики, лауреат премии Президента Российской Федерации, автор опер, мюзиклов, балетов, эстрадных песен, музыки более чем к 30 спектаклям.

Над костюмами и сценографией спектакля работает Геннадий Скоморохов – представитель династии театральных художников, молодой, но уже опытный сценограф, главный художник Рязанского театра драмы, неоднократно работавший в тандеме с Ильгизом Зайниевым.

Художник по свету Ильшат Саяхов уже сотрудничал с Псковским театром драмы, оформив спектакли «Пленные духи», «Случайный вальс», «Говорит Москва», «Мой не мой».

Роль Юпитера в спектакле «Амфитрион» исполнит Георгий Болонев, Амфитриона – Анатолий Кузьмин, Алкмены – Анна Шуваева. Также в спектакле заняты: Екатерина Миронова, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Ксения Чехова.

Премьера состоится на малой сцене Псковского театра драмы 14, 15, 24 мая, а также 21 и 30 июня.

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