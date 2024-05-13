Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе проектных и исследовательских работ «Вместе ярче»

12:05, 13 мая 2024, ПАИ

Юные псковичи могут поучаствовать во всероссийском конкурсе проектных, творческих и исследовательских работ «Вместе ярче», сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

Принять участие в конкурсе могут ученики образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования, в том числе дети-инвалиды и ученики с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 6–18 лет.

Конкурс проводится по трём номинациям. Для обучающихся дошкольных учреждений и учеников начальной школы проводится конкурс рисунков и плакатов по теме «Давай, энергосберегай! Что могу сделать я, моя семья и каждый?»; ученики 5–11 классов могут подать сочинение на тему «Мирный атом»; обучающиеся 10–11 классов и студенты первого-второго курса колледжей могут подать свои творческие и исследовательские работы по тематическому направлению «3D-моделирование в энергетике».

С 15 мая по 13 октября проходит региональный этап, с 18 ноября по 6 декабря состоится федеральный этап. Победителей и призёров будет выбирать экспертное жюри. Награждение состоится 22 декабря, в День энергетика.

Подать заявку можно на сайте конкурса.