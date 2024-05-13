Команда Псковской области участвует во всероссийских соревнованиях по плаванию

12:05, 13 мая 2024, ПАИ

Команда Псковской области в составе 15 пловцов участвует во всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения «Весёлый дельфин», которые проходят в Санкт-Петербурге с 13 по 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации плавания Псковской области.

Всего в соревнованиях примут участие более 1050 спортсменов 11-13 лет из 70 регионов страны.

Состав сборной формировался из победителей и призёров чемпионата и первенства Псковской области, которые прошли с 21 по 24 февраля.

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