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Великолучане стали обладателями Суперкубка Псковской области по футболу

Великолукская команда «Экспресс» стала обладателем Суперкубка Псковской области по футболу. Матч за титул состоялся в Новосокольниках 12 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе футбольного клуба «Луки-Энергия».

Великолучане стали обладателями Суперкубка Псковской области по футболу. Фото: пресс-служба «Луки-Энергия»

В матче за Суперкубок великолукский «Экспресс» играл с командой «Псков». На 15-й минуте встречи счёт в матче открыл игрок «Экспресса» Артём Лещёв. «Псков» получил возможность сравнять счёт на 37-й минуте, однако игрок псковичей Владислав Волков не реализовал пенальти.

Во втором тайме псковичи усилиями Сергея Молчанова сумели отыграться, однако под занавес встречи футболист «Экспресса» Пароник Овсепян реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд. Матч закончился победой великолукский команды со счётом 2:1.

Лучшим игроком матча признали вратаря «Экспресса» Всеволода Елисеева.

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